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Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

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Задача выполнена "Днепром" на СВО.

Российский расчет беспилотника "Supercam S350" при отдельном соединении разведки Крыма выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии, наносимого по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Силы противника располагались на правом берегу реки Днепр на Каховском направлении в Херсонской области. Уточняется, что цель ВСУ оказалась успешно поражена. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Днепра" в рамках проведения специальной военной операции.

В ходе очередного полета Supercam S350 обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО.

пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили три украинские ББМ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, каховское направление, рсзо, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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