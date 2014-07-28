Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

Российский расчет беспилотника "Supercam S350" при отдельном соединении разведки Крыма выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии, наносимого по пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Силы противника располагались на правом берегу реки Днепр на Каховском направлении в Херсонской области. Уточняется, что цель ВСУ оказалась успешно поражена. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Днепра" в рамках проведения специальной военной операции.
В ходе очередного полета Supercam S350 обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО.
пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили три украинские ББМ в Курской области.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все