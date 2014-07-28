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ВС РФ уничтожили три украинские ББМ в Курской области

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Задача выполнена войсками "Севера" на СВО.

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили три боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины, располагающиеся на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнило, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск.

Опубликованы кадры уничтожения трех боевых бронированных машин ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Север" на курском направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, всу, курская область, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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