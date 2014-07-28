Задача выполнена войсками "Севера" на СВО.

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили три боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины, располагающиеся на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнило, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск.

Опубликованы кадры уничтожения трех боевых бронированных машин ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Север" на курском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России