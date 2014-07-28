ВС РФ уничтожили три украинские ББМ в Курской области

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили три боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины, располагающиеся на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнило, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск.
Опубликованы кадры уничтожения трех боевых бронированных машин ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск "Север" на курском направлении.
пресс-служба Минобороны РФ
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все