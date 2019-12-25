Экипажи российских Су-34 обучат воздушному бою

Самолет сможет защищаться в случае нападения.

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 обучат воздушному бою. Об этом рассказали журналисты "Известий". В СМИ уточнили, что самолет получит для самообороны ракету класса "воздух-воздух". Данное оружие позволит вести воздушный бой с другими летательными аппаратами.

Су-34 вполне маневренный, может выполнять весь пилотаж и даже вести воздушный бой Валерий Горбенко, генерал-лейтенант России

Экс-командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и ПВО уточнил, что российский самолет Су-34 не будет осуществлять функции ПВО. Однако военные хотят добиться того, чтобы в случае атаки экипаж мог себя защитить.

Генерал рассказал о "сваливании с высоты" Су-34.

Фото: Youtube/Телеканал Звезда