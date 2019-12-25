Экипажи российских Су-34 обучат воздушному бою

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 обучат воздушному бою. Об этом рассказали журналисты "Известий". В СМИ уточнили, что самолет получит для самообороны ракету класса "воздух-воздух". Данное оружие позволит вести воздушный бой с другими летательными аппаратами.
Су-34 вполне маневренный, может выполнять весь пилотаж и даже вести воздушный бой
Валерий Горбенко, генерал-лейтенант России
Экс-командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и ПВО уточнил, что российский самолет Су-34 не будет осуществлять функции ПВО. Однако военные хотят добиться того, чтобы в случае атаки экипаж мог себя защитить.
Генерал рассказал о "сваливании с высоты" Су-34.
Фото: Youtube/Телеканал Звезда
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