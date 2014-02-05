Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Такой информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована "Восточной" группировкой войск. Военнослужащие добавили, что ТОС помогают решить вопрос огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения выявленных целей врага.

Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" 26-го полка РХБ защиты 36-й армии группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что ТОС "Солнцепек", благодаря использованию термобарических боеприпасов, эффективно ликвидирует живую силу Вооруженных сил Украины, в том числе укрывающуюся в опорных пунктах и блиндажах.

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Фото и видео: Минобороны России