Экипажи Ка-27 выследили подлодку противника на учениях в Баренцевом море

В пресс-службе Северного флота рассказали подробности о военных учениях в арктическом регионе.

Российские боевые экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника в Баренцевом море. Мероприятия состоялись в хде военных учений по защите арктической зоны и морского побережья страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Северного флота РФ.

Экипажи Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии ВВС и ПВО выполнили полеты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. пресс-служба Северного флота

Представители поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали взаимодействие с одной из атомных подводных лодок. Дополнительно военнослужащие провели тренировку по условной передаче на субмарину медицинского груза. В общей сложности в маневрах в регионе задействованы около 1 800 человек, порядка 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 воздушных средств, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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Фото и видео: Пресс-служба Северного флота