  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:56
115
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков

0 0

Задача выполнена при участии экипажа Ка-52.

Российское министерство по обороне показало в социальных кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Дополнительно известно, что пилоты армейской авиации осуществили запуски ракет. В результате были уничтожены пункт управления боевиков, танки и другая тяжелая бронированная техника. Задание выполнялось совместно с экипажем Ка-52.

Совместно с Ка-52 выполнили стрельбу, отворот в безопасную сторону и полет на точку вылета.

командир вертолета Ми-28Н с позывным "Электрик"

МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аллигатор, вертолёт, всу, ка-52, ми-28н, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии