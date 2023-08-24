Экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков

Российское министерство по обороне показало в социальных кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Дополнительно известно, что пилоты армейской авиации осуществили запуски ракет. В результате были уничтожены пункт управления боевиков, танки и другая тяжелая бронированная техника. Задание выполнялось совместно с экипажем Ка-52.
Совместно с Ка-52 выполнили стрельбу, отворот в безопасную сторону и полет на точку вылета.
командир вертолета Ми-28Н с позывным "Электрик"
МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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