Экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков

Задача выполнена при участии экипажа Ка-52.

Российское министерство по обороне показало в социальных кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Дополнительно известно, что пилоты армейской авиации осуществили запуски ракет. В результате были уничтожены пункт управления боевиков, танки и другая тяжелая бронированная техника. Задание выполнялось совместно с экипажем Ка-52.

Совместно с Ка-52 выполнили стрельбу, отворот в безопасную сторону и полет на точку вылета. командир вертолета Ми-28Н с позывным "Электрик"

МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России