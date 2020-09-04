Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Второй этап ралли пройдет 3 июля.

Экипаж российского пилота Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Команда "Камаз-мастер" лидировала в рамках соревнования. Протяженность маршрута на первом специальной участке составила 87 километров. Спортсмены проехали от Омска до Новосибирска.

Дмитрий Сотников преодолел дистанцию за 50 минут 51 секунду. На втором месте расположился белорусский гонщик Алексей Вишневский на МАЗе (отставание составило 10 секунд). Третьим в зачете стал пилот "Камаз-мастер" Айрат Мардеев (еще +1.02).

В зачете автомобилей победу на этапе одержал россиянин Денис Кротов. Он смог преодолеть дистанцию за 48 минут 11 секунд. Второе место получил спортсмен из Саудовской Аравии, третье - француз. Россиянин Владимир Васильев стал четвертым.

Напомним, что второй этап ралли запланирован на 3 июля. Длина спецучастка от Новосибирска до Горно-Алтайска составит 132,74 км.

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Видео: YouTube / Silk Way Rally