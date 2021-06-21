Гран-при Франции "Формулы 1" выиграл Макс Ферстаппен

Российский пилот Никита Мазепин занял 20-е место.

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции. Багодаря этой победе команда закрепила лидерские позиции на чемпионате мира по автогонкам на седьмом этапе.

Гонка состоялась 20 июня.

Вторым к финишу пришел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Россиянин Никита Мазепин занял 20-е место. По итогам гонки, спортсмен РФ не смог набрать очки и потому займет предпоследнее место в общем зачете.

Следующий этап гран-при "Формулы-1" состоится с 25 по 27 июня в Австрии.

Ранее российский гонщик, экс-пилот "Рено" и Caterham F1 Team Виталий Петров оценил дебют Никиты Мазепина в гоночной серии "Формула-1".

Видео: YouTube / FORMULA 1