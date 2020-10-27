Виталий Петров оценил дебют Мазепина в "Формуле-1"

По его словам, о моменте с аварией все забудут через пару гонок.

Российский гонщик, экс-пилот "Рено" и Caterham F1 Team Виталий Петров оценил дебют Никиты Мазепина в гоночной серии "Формула-1". Об этом он рассказал в интервью порталу "Спорт Эксперт".

На первом этапе сезона, Гран-при Бахрейна, 22-летний гонщик команды "Хаас" сошел на первом круге из-за аварии. В попытке избежать столкновения со своим напарником Миком Шумахером он врезался в барьеры.

По словам Петрова, нехватка опыта сказалась на неудачном дебюте Мазепина в "Формуле 1". Он также добавил, что в день гонки была невероятно скользкой.

Накануне был очень сильный ветреный ураган с песком, и он остался на трассе. Когда ты заезжаешь на поребрик и нажимаешь на полную мощность мотора, то на первых кругах это как ехать чуть ли не по льду. Машину буквально сорвало и выкинуло на другую сторону. Виталий Петров, гонщик

Экс-пилот "Формулы 1" уверен, что через пару гонок все забудут об этой аварии. Оценивая перспективы Мазепина в нынешнем сезоне, Петров отметил, что надо подождать, как он будет прогрессировать в течение сезона.

Фото: haasf1team.com