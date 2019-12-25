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Шумахер возглавил рейтинг самых богатых гонщиков в истории "Формулы-1"
Сегодня, 11:47
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Шумахер возглавил рейтинг самых богатых гонщиков в истории "Формулы-1"

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В него вошли 10 нынешних и бывших спортсменов.

Журнал GQ представил рейтинг самых богатых гонщиков в истории чемпионата "Формула-1". В него вошли 10 нынешних и бывших спортсменов.

Первое место занял Михаэль Шумахер. Состояние семикратного чемпиона мира оценивается в 592,4 млн долларов. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон с состоянием 281 млн долларов. Тройку лидеров замкнул испанский гонщик Фернандо Алонсо, заработавший 256 млн долларов.

Ранее Надаль заявил о желании заниматься другими видами спорта.

Фото: pxhere.com

Теги: михаэль шумахер, рейтинг, формула 1
Категории: Лента новостей, Спорт,

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