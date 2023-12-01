Экс-теннисист заявил, что в детстве занимался почти всеми видами спорта.

Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о желании заниматься другими видами спорта. Его слова приводит портал Rafael Nadal Fans.

Надаль заявил, что в детстве занимался почти всеми видами спорта, но из-за теннисной карьеры был вынужден от них отказаться. Экс-теннист выразил надежду, что сможет "наверстать все те годы", когда не мог заниматься всем, что ему нравилось.

Напомним, Рафаэль Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. На счету 22 трофея в турнирах Большого шлема. Из них 14 теннисист завоевал на "Ролан Гаррос". В конце 2024-го Надаль объявил о завершении карьеры.

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Фото: gettyimages.com