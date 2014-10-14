Соболенко назвали главной фавориткой на титул Australian Open-2025

Новый розыгрыш турнира пройдет с 12-го по 25 января.

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко назвали главной фавориткой на победу в Открытом чемпионате Австралии-2025. Об этом заявил семикратный победитель турниров "Большого шлема" Матс Виландер в интервью Eurosport.

По словам экс-теннисиста, у Соболенко есть все шансы выиграть третий подряд титул в Австралии. Первая ракетка мира побеждала на Australian Open в 2023-м и 2024-м годах. Новый розыгрыш турнира пройдет с 12-го по 25 января 2025 года.

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Фото: olympics.com