Теннисистка Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан

По словам спортсменки, в России ей не давали возможности бесплатно тренироваться.

Теннисистка Юлия Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Лучший теннисный подкаст".

По словам Путинцевой, в России ей не давали возможности бесплатно тренироваться. Спортсменка заявила, что за все корты платил ее отец, а зимой было дорого их арендовать.

В Казахстане мне предложили условия, тренировочные базы. Когда я туда приехала первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. Юлия Путинцева, теннисистка

Отметим, что Юлия Путинцева представляет Казахстан с 2012 года. На счету спортсменки три титула WTA в одиночном разряде.

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Видео: YouTube / Лучший теннисный подкаст