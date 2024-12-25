Теннисистка Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан

Теннисистка Юлия Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Лучший теннисный подкаст".
По словам Путинцевой, в России ей не давали возможности бесплатно тренироваться. Спортсменка заявила, что за все корты платил ее отец, а зимой было дорого их арендовать.
В Казахстане мне предложили условия, тренировочные базы. Когда я туда приехала первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей.
Юлия Путинцева, теннисистка
Отметим, что Юлия Путинцева представляет Казахстан с 2012 года. На счету спортсменки три титула WTA в одиночном разряде.
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Видео: YouTube / Лучший теннисный подкаст
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