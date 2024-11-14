Рублев уступил Алькарасу на итоговом турнире ATP

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Россиянин Андрей Рублев проиграл во втором матче на итоговом турнире ATP в Турине. Призовой фонд соревнования составляет 15,25 млн долларов.

Соперником восьмой ракетки мира на групповом этапе был испанский спортсмен Карлос Алькарас. Рублев уступил со счетом 3:6, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Для Рублева это поражение стало вторым на групповом этапе турнира. Следующим соперником россиянина будет норвежец Каспар Рууд.

Ранее мы сообщали, что Медведев обыграл Де Минаура на итоговом турнире ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV