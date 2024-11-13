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Медведев обыграл Де Минаура на итоговом турнире ATP

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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на итоговом турнире ATP в Турине. Призовой фонд соревнования составляет 15,25 млн долларов.

Соперником четвертой ракетки мира на групповом этапе был австралийский спортсмен Алекс Де Минаур. Медведев обыграл оппонента 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В третьем матче группового этапа турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл Звереву в стартовом матче на итоговом турнире ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, алекс де минаур, даниил медведев, турин
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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