Медведев обыграл Де Минаура на итоговом турнире ATP

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на итоговом турнире ATP в Турине. Призовой фонд соревнования составляет 15,25 млн долларов.

Соперником четвертой ракетки мира на групповом этапе был австралийский спортсмен Алекс Де Минаур. Медведев обыграл оппонента 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В третьем матче группового этапа турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл Звереву в стартовом матче на итоговом турнире ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV