Рублев проиграл Звереву в стартовом матче на итоговом турнире ATP

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в стартовом матче на итоговом турнире ATP в Турине. Призовой фонд соревнования составляет 15,25 млн долларов.

В первом матче соперником восьмой ракетки мира был немецкий спортсмен Александр Зверев. Рублев уступил со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В следующем матче итогового турнира Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл в первом матче итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV