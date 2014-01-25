Встреча с Фрицем продолжалась 1 час 20 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом матче итогового турнира ATP в Турине. Призовой фонд турнира составил 15,25 млн долларов.

Соперником четвертой ракетки мира был американский спортсмен Тейлор Фриц. Медведев потерпел поражение со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Следующим оппонентом россиянина на турнире будет австралиец Алекс де Минаур.

Ранее мы сообщали, что Гауфф стала победительницей итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Видео: YouTube / Tennis TV