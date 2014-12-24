Третья ракетка мира завоевала девятый титул в карьере.

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Призовой фонд турнира составил более 15 млн долларов.

В финале турнира соперницей третьей ракетки мира была китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Гауфф одержала победу со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Кори Гауфф завоевала девятый титул в карьере. В нынешнем сезоне теннисистка побеждала на турнирах в Пекине и Окленде.

Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил в финале турнира в Вене.

Видео: YouTube / WTA