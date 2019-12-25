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Эйсмонт: встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно
Сегодня, 12:43
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Эйсмонт: встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно

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В Белоруссии прокомментировали итоги встречи политиков в Москве.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла максимально результативно. Об этом чиновница упомянула во время интервью, данного журналистам телеканала "Россия-1".

Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии

Напомним, что 9 сентября в Кремле состоялось общение между главами РФ и Белоруссии. Политик смогли согласовать 28 союзных программ двух государств. В частности, соглашения коснулись вопросов макроэкономической политики, интеграции платежных систем, информационной безопасности, таможенной, налоговой, энергетической сфер.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга.

Фото: Kremlin.ru

Теги: белоруссия, встреча путина и лукашенко, наталья эйсмонт, союзное государство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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