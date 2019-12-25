Эйсмонт: встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла максимально результативно. Об этом чиновница упомянула во время интервью, данного журналистам телеканала "Россия-1".
Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии
Напомним, что 9 сентября в Кремле состоялось общение между главами РФ и Белоруссии. Политик смогли согласовать 28 союзных программ двух государств. В частности, соглашения коснулись вопросов макроэкономической политики, интеграции платежных систем, информационной безопасности, таможенной, налоговой, энергетической сфер.
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга.
Фото: Kremlin.ru
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