Эйсмонт: встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно

В Белоруссии прокомментировали итоги встречи политиков в Москве.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что встреча российского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла максимально результативно. Об этом чиновница упомянула во время интервью, данного журналистам телеканала "Россия-1".

Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии

Напомним, что 9 сентября в Кремле состоялось общение между главами РФ и Белоруссии. Политик смогли согласовать 28 союзных программ двух государств. В частности, соглашения коснулись вопросов макроэкономической политики, интеграции платежных систем, информационной безопасности, таможенной, налоговой, энергетической сфер.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга.

Фото: Kremlin.ru