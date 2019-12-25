Москва и Минск подписали соглашение о единых принципах рынка связи и информатизации.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Документ подписан 10 сентября руководителями кабинетов министров Михаилом Мишустиным и Романом Головченко. Проект входит в состав одной из 28 программ по интеграции Союзного государства.

Отмена роуминга прописана в 25 проекте о формировании единых принципов и функционирования рынка связи и информатизации. Также Москва и Минск договорились о создании новых и актуализации имеющихся соглашений по данному направлению, унификации законодательства в сфере почтовой связи.

Напомним, что 8 апреля посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал журналистам окончательную дату отмены мобильного роуминга между двумя государствами. По его словам, это произойдет с 1 января 2022 года.

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Фото: Piter.tv