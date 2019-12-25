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Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Сегодня, 14:44
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Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

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Москва и Минск подписали соглашение о единых принципах рынка связи и информатизации.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Документ подписан 10 сентября руководителями кабинетов министров Михаилом Мишустиным и Романом Головченко. Проект входит в состав одной из 28 программ по интеграции Союзного государства.

Отмена роуминга прописана в 25 проекте о формировании единых принципов и функционирования рынка связи и информатизации. Также Москва и Минск договорились о создании новых и актуализации имеющихся соглашений по данному направлению, унификации законодательства в сфере почтовой связи.

Напомним, что 8 апреля посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал журналистам окончательную дату отмены мобильного роуминга между двумя государствами. По его словам, это произойдет с 1 января 2022 года. 

Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии.

Фото: Piter.tv

Теги: белоруссия, мобильная связь, роуминг
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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