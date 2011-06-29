Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии

Политик рассказали о Союзном государстве.

Российский президент Владимир Путин усмехнулся после слов Александра Лукашенко о поглощении Белоруссии. Во время совместной пресс-конференции политики рассказали журналистам "об объединении" двух стран - Союзном государстве.

Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Владимир Путин в ответ на это улыбнулся, а после - усмехнулся. Глава Минска напомнил, что если РФ и Белоруссия решатся на более тесные связи, чем предусмотрены унитарным государством, то лидеры смогут сделать это "элементарно". Он призвал СМИ и политиков "не бряцать старыми фразами и терминами" о том, что Минск и Москва хотят объединиться вопреки желанию народов.

Путин: РФ не будет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе.

Фото и видео: Kremlin.ru