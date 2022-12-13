Самех Шукри рассказал о финансовых расчетах в рублях с Москвой.

Египет намерен наращивать объемы операций с Россией в национальных валютах. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции сделал министр по иностранным делам страны Самех Шукри. Он ответил на вопрос от корреспондента, касающегося взаимных финансовых расчетов между двумя странами. В Египте полагают, что это решение облегчит участникам соглашения (экономическим операторам) торговые операции

Сейчас мы только на начальном этапе, нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению. Самех Шукри, глава МИД Египта

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Фото и видео: МИД России