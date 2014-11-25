Эдгард Запашный выступил с гневным сообщением из-за проведения "Алых парусов"

Дрессировщик раскритиковал действия чиновников в разгар пандемии.

Дрессировщик Эдгард Запашный выступил с критикой чиновников из-за проведения "Алых парусов" в разгар новой волны пандемии коронавируса. Гневное сообщение артиста появилось в его инстаграм-аккаунте накануне. Запашный написал, что его "переполняет злость" от происходящего.

Артист написал, что "дело чиновников" – это то, что творилось минувшей ночью. Он напомнил, что именно власти запрещают ресторанам работать в ночное время, вводят QR-коды и заставляют людей вакцинироваться.

По его мнению, чиновники "издеваются над здравым смыслом" и провоцируют народ на ненависть.

Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей, так как это же ваших рук дело! Дрессировщик Эдгард Запашный

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Фото: Piter.tv