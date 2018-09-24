Режиссер Эдгар Райт опубликовал первый кадр из психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо"

О сюжете фильма нет почти никаких данных. Известно только, что действие триллера развернется в Сохо — одном из самых оживленных и престижных районов Лондона.

Режиссер Эдгар Райт объявил об окончании основного съемочного процесса своего нового психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо". В своем Instagram режиссер опубликовал первый кадр со съемок фильма.

На фотографии изображена сильно чем-то напуганная героиня Томасин МакКензи. О сюжете фильма нет почти никаких данных. Известно только, что действие триллера развернется в Сохо — одном из самых оживленных и престижных районов Лондона. Главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой.

По словам Эдгара Райта, на съемки данного фильма его вдохновили картины "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Поланского.

Ранее в сети появился трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом.

Фото: Instagram/ edgarwright