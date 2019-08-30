В пятницу, 30 августа, в сети появился трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом. Видеоролик появился на YouTube-канале Netflix.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Картина раскрывает взаимоотношения кардинала Бергольо, который стал Папой Римским Франциском и Папой Бенедикта XVI. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.
Лента выйдет в ограниченный кинопрокат и на Netflix в декабре 2019 года.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер картины-участницы Венецианского фестиваля "Мать".
Фото:pixabay
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