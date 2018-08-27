Вышел трейлер картины-участницы Венецианского фестиваля "Мать"

Драма расскажет о трудностях молодой семьи.

В сети опубликован трейлер чилийского фильма "Мать", снятого режиссером Пабло Ларраина ("Джеки"). Премьера картина состоится 31 августа на кинофестивале в Венеции.

Сюжет драмы рассказывает о молодой танцовщице Эме, которая вместе со своим агрессивным мужем хореографом, усыновляет ребенка. Молодые родители не справляются с воспитанием мальчика, и героине предстоит самостоятельно выйти из кризиса.

Главные роли в картине сыграют Сантьяго Кабрера, Гаэль Гарсиа Берналь, Джаннина Фруттеро, Каталина Сааведра, Эдуардо Паксеко и другие.

Видео: YouTube/ The Match Factory