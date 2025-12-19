  1. Главная
ЕС включит Россию в черный список стран, отмывающих деньги
Сегодня, 14:42
Кая Каллас рассказала о планах союзников по дополнительным ограничениям в адрес России.

Сегодня западные внешнеполитические ведомства обсудят на рабочей встрече в Брюсселе включение России в региональный "черный список" государств, которые якобы практикуют отмывание денег (AML). Соответствующее заявление местными СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас. Она выступила перед началом профильного заседания глав МИД ЕС. Иностранная чиновница напомнила, что попадание в реестр означает дополнительные обязательства для банковских структур по контролю любых транзакций, связанных с внесенными в список странами. Это решение также позволяет союзникам  оказывать давление на иностранные государства по ужесточению контроля финансовых операций с включенными в черный список странами. 

Министры сегодня намерены внести Россию в черный список за отмывание денег, поскольку Россия финансирует боевые действия на Украине и любое давление на Россию полезно.

Кая Каллас, глава МИД ЕС 

