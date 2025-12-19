В МИД ЕС считают, что страны не согласятся дублировать задачи по безопасности.

В коллективном Брюсселе исключили возможность создания единой европейской армии, которая бы дублировала НАТО. Соответствующее заявление западным СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Иностранная чиновница заметила, что у всех стран-челенов регионального сообщества есть собственные Вооруженные силы. Также еще 23 государства входят в структуру военного блока, поэтому Кае Каллас сложно представить, что они захотят сформировать в регионе нечто схожее по задачам. Таким образом спикер ответила на вопрос украинского корреспондента о том, появится ли европейская армия, костяком которой стали бы силы киевского режима.

Военные должны иметь четкую структуру командования, кто подчиняется кому. Если мы будем создавать параллельные структуры - это только запутает всю картину. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что у Европейского союза не получится обеспечивать безопасность сообщества. Он призвал местные политические элиты "перестать мечтать".

