В Евросоюзе считают, что Украина должна по-прежнему давить на Россию.

На Западе допустили, что киевскому режиму предстоит пойти на "серьезные территориальные уступки". Соответствующее заявление региональным СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Иностранная чиновница призвала украинские власти продолжать оказывать давление на Москву. Таким образом дипломат прокомментировала СМИ вероятность уступок земель на переговорах с российской делегацией в рамках мирного переговорного процесса об урегулировании конфликта.

Я очень беспокоюсь, что очень много уступок делает украинская сторона. Если украинцы делают серьезные территориальные уступки, это делается для мира на оставшейся части Украины. И тогда должны быть созданы условия, чтобы мир настал, американцы должны это учитывать. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Фото: European Commission