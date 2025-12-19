Западные журналисты напомнили, что глава ЕК также имела плохие отношения с Жозепом Боррелем.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Соответствующей информацией с западной газетой Politico поделился высокопоставленный чиновник из регионального сообщества. Источник СМИ указал на то, что слышал жалобы со стороны бывшего премьер-министра Эстонии и главы министерства по иностранным делам Евросоюза на Урсулу фон дер Ляйен. При этом иностранка понимает, что мало что может сделать с диктаторским поведением главы ЕК.

Авторы публикации в Politico написали о том, что у Урсулы фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но сейчас с Каей Каллас эти рабочие контакты "еще хуже". Европейская пресса подчеркивает, что Кая Калласродом из небольшого прибалтийского государства, что делает ее политическое положение еще слабее, чем это было ее предшественника-испанца.

Фото: YouTube / Hindustan Times