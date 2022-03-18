ЕС ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

Петер Стано призвал страны "не мешать давить" на Россию.

Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем, а также странами Персидского залива по поддержке антироссийских санкций. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал официальный представитель Европейской комиссии Петер Стано. Брюссель призывает эти государства не способствовать "обходу" западных ограничительных мер. Такими сведениями чиновник поделился со СМИ, комментируя эффективность давления на Москву.

…Играют важную роль в оказании давления там, где они имеют такую возможность. Мы работаем с Турцией, другими партнерами, которые не приняли санкции как ЕС. Мы объясняем важность таких санкций. Петер Стано, представитель ЕК

В ЕС приветствует ту роль Турции, связанную с посредничеством в российско-украинском конфликте. Ранее в Анталье была организована встреча глав МИД Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Стано призвал страны ЕС создать "единый фронт на международном уровне", чтобы изолировать руководство России и заставить его прекратить специальную военную операцию.

Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях.

Фото и видео: European Commission