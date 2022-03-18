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Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях

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Глава Минэкономразвития рассказал о поддержке стан российской экономики.

Глава российского министерства по развитию экономики Максим Решетников сообщил о том, что страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в национальной валюте РФ - рублях, а не в других иностранных валютах. Такой информацией чиновник поделился с журналистами на брифинге по результата заседания Евразийской экономической комиссии.

Очень важный вопрос... о взаимных расчётах в рублях. Те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются в определённой пропорции, которые закреплены договором Союза и, соответственно, попадают в бюджеты.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Напомним, что после ввода новых антироссийских санкций в феврале - марте 2022, связанных с планами проведения Москвой специальной военной операции на территории Украины по защите ЛНР и ДНР, государством принято решение о дополнительной социальной поддержке населения и финансовых вложениях в экономику.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: еаэс, максим решетников, минэкономразвития, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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