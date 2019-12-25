ЕС рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий

Эрик Мамер прокомментировал частичную мобилизацию в России.

Евросоюз рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий в рамках дополнительных санкций против Москвы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Он прокомментировал реакцию ЕС на объявление Россией частично мобилизации сил. Чиновник добавил, что в ЕС не будут пытаться в одностороннем порядке вводить потолок цен на российскую нефть. Этот вопрос находится на этапе дискуссии в странах G7.

Мы намерены рассмотреть санкции против юридических и физических лиц, ввести ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии, поскольку российская экономика переходит в режим мобилизации. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Эксперт подчеркнул, что подробности будут приведены позже руководством Еврокомиссии, когда эта тема подробно будет изучена всеми членами ЕС.

Глава ЕК: необходимо предоставить Украине требуемую военную помощь.

Фото и видео: European Commission