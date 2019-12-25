Глава ЕК: необходимо предоставить Украине требуемую военную помощь

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что ВСУ способны обороняться в случае поставок оружия.

Глава Европейской комиссии считает, что необходимо предоставить Украине требуемую военную помощь. Об этом чиновница упомянул в ходе своего выступления в эфире американского телеканала CNN. Урсула фон дер Ляйен рассказал о содействии киевскому режиму. По мнению европейской чиновницы, эта страна смогла доказать, что способна обороняться в том случае, если будет "должным образом оснащена".

Мы будем вместе с украинцами столько, сколько потребуется. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В настоящее время 27 стран Евросоюза обсуждают с то, какая именно помощь требуется Вооруженным силам Украины. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что руководство Киева очень четко говорит о своих потребностях. В ЕК считают, что Украина должна получить то, в чем нуждается.

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Фото и видео: CNN