ЕК: санкции против РФ показали свою эффективность

Урсула фон дер Ляйен оценила высказывание Владимира Путина о частичной мобилизации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что западные антироссийские санкции показали свою эффективность. Об этом чиновница упомянула в эфире американского телеканала CNN. Лидер ЕК считает, что объявление о проведении частичной мобилизации и подготовке референдумов на Донбассе "требуют" от европейского региона введения дополнительных ограничений.

Все это требует новых санкций с нашей стороны <...> Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику - промышленность развалилась. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт полагает, что весь российский военно-промышленный комплекс испытывает "большие трудности" из-за отсутствия западных поставок полупроводников. Урсула фон дер Ляйен отметила, что санкции ЕС "кусаются".

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Фото и видео: CNN