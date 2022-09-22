Боррель не планирует встречу с Лавровым на полях ГА ООН

Глава дипломатии Евросоюза не хочет общаться с российским коллегой в Нью-Йорке.

Жозеп Боррель заявил, что не планирует встречу с Лавровым на полях ГА ООН. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии Евросоюза сделал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. По мнению спикера, в генеральном секретариате ООН должны отреагировать на недавние объявления Владимира Путина.

Если сказать правду, то нет, я не планирую встречаться с ним. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Эксперт подчеркнул, что российский президент Владимир Путин говорит миру о том, что готов применить все оружие, которое находится в его распоряжении. По словам Борреля, в частности речь идет о и ядерном арсенале. Он призвал международное сообщество не принимать таких высказываний.

Боррель: для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева.

Фото и видео: European Commission