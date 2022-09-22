Боррель не планирует встречу с Лавровым на полях ГА ООН

Жозеп Боррель заявил, что не планирует встречу с Лавровым на полях ГА ООН. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии Евросоюза сделал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. По мнению спикера, в генеральном секретариате ООН должны отреагировать на недавние объявления Владимира Путина.
Если сказать правду, то нет, я не планирую встречаться с ним.
Жозеп Боррель, дипломат ЕС
Эксперт подчеркнул, что российский президент Владимир Путин говорит миру о том, что готов применить все оружие, которое находится в его распоряжении. По словам Борреля, в частности речь идет о и ядерном арсенале. Он призвал международное сообщество не принимать таких высказываний.
Боррель: для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева.
Фото и видео: European Commission
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