Боррель: для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева

Глава дипломатии ЕС рассказал о том, что решение может быть утверждено в октябре.

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие киевского режима. Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами в ходе брифинга. По словам эксперта, решение о формировании данной миссии может быть принято уже в октябре. По словам дипломата, по меркам ЕС такое постановление принимается очень быстро.

Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел в октябре сможет принять решение. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что ранее Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических Евросоюза объяснил СМИ, что главы МИД обсудили создание профильной миссии для поддержки Украины. Боррель пояснил, что Киев должен разъяснить подробности о потребностях ВСУ.

Захарова: Россия не получила стенограмму выступления Борреля.

Фото и видео: European Commission