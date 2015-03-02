Захарова: Россия не получила стенограмму выступления Борреля

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС на одном из выступлений предположительно назвал Россию "фашистской страной".

Россия не получила стенограмму выступления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

Напомним, в начале сенятбря Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге. Во время выступления глава дипломатии отвечал на вопрос эстонского парламентария, в котором использовалось сочетание "фашистская Россия". В своем ответе Боррель процитировал вопрос, упомянув то же выражение. МИД РФ запросил стенограмму выступления политика.

Отвечая на вопрос, получила ли Россия стенограмму выступления Борреля, Захарова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день никакого документа в ведомство не поступало.

Ранее Захарова рассказала, о каких изменениях в США и ЕС плохо знают россияне.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live