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ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль

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Жозеп Боррель прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе общения с журналистами перед начало заседания совета ЕС по вопросам развития региона.

Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: решение Азербайджана по Лачинскому коридору противоречит позиции ЕС.

Фото и видео: European Commission

Теги: всу, евросоюз, жозеп боррель, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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