ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль

Жозеп Боррель прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе общения с журналистами перед начало заседания совета ЕС по вопросам развития региона.

Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: решение Азербайджана по Лачинскому коридору противоречит позиции ЕС.

Фото и видео: European Commission