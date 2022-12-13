Боррель: решение Азербайджана по Лачинскому коридору противоречит позиции ЕС

Глава МИД ЕС оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.

Решение руководства Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре идет вразрез с официальным призывом Евросоюза снизить напряженность в регионе Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал местный глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Чиновник выступил по завершению встречи министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Эксперт напомнил о том, что регион готов помогать Еревану и Баку по мирному урегулированию кризиса, поэтому Евросоюз развернул на территории Армении собственную миссию.

Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре, которое идет вразрез с нашим призывом сократить напряженность. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Днем 24 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана заявила об установке пункта пропуска на государственной границе с Арменией, который будет расположен в начале дороги "Лачин - Ханкенди" (армянское наименование - Степанакерт). В МИД Армении полагают, что решение Азербайджана является вопиющим нарушением трехстороннего заявления от 2020 года. Ереван подозревает Баку в попытке провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.

ЕС будет строить отношения с другими странами, учитывая их позиции по России и Китаю.

Фото и видео: YouTube / Firstpost