ЕС будет строить отношения с другими странами, учитывая их позиции по России и Китаю

Жозеп Боррель презентовал главам МИД ЕС системный подход по "недружественным странам".

Брюссель полагает, что в настоящее время наступила эра фрагментированного мира, котором Евросоюз будет строить отношения с третьими странами в зависимости от их позиции в отношении России и Китая. Соответствующее заявление глава дипломатии, внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по завершению встречи министров иностранных дел ЕС. Эксперт отметил, что презентовал коллегам план действий, который выходит за рамка реакции на ежедневные кризисы. По мнению Борреля, требуется обеспечить системный подход к проблеме тех стран, которые не смотрят на мир теми же глазами или через такие очки, как члены Евросоюза.

Мы обсудили план действий по геополитическим последствиям российских действий. Мы должны работать с гораздо большим количеством третьих стран, мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель пояснил, что его план подразумевает работу с двумя различными экосистемами технологического развития. Евросоюз планирует привлечь союзников на свою сторону. Глава МИД ЕС напомнил о том, что многие государства хотят сохранить за собой нейтралитет, но он призвал их занять позицию по отношению к украинскому кризису или угрозе экономического роста КНР.

Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд.

Фото и видео: YouTube / Firstpost