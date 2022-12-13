Евросоюз поставил Украине оружия на более чем €13 млрд

Жозеп Боррель рассказал о военной поддержке ВСУ.

Евросоюз поставил на киевскому режиму вооружений на общую сумму в 13 миллиардов евро, а также и обеспечил подготовку свыше 16 тысяч украинских военнослужащих на территории своих стран-участниц. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава местной дипломатии, руководитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Эксперт выступил на пресс-конференции в Брюсселе по завершению рабочей встречи глав МИД стран ЕС. Дипломат напомнил, что ведется работа над совместными закупками новых видов оружия для ВСУ. Европейский комиссар Тьерри Бретон в ближайшее время презентует коллегам план развития оборонной промышленности региона.

Мы продолжаем выполнять наше обещание поставить Украине 1 млн боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. Уже отправлено более 1 000 ракет и некоторое количество боеприпасов <...>. Я не могу называть точные цифры... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В ЕС планируют довести количество подготовленных в регионе военнослужащих Украины до 30 тыся человек. Жозеп Боррель добавил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в режиме видеоконференции проинформировал европейских партнеров об обстановке в стране.

Боррель призвал Китай к "позитивному поведению".

Фото и видео: YouTube / Firstpost