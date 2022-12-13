Боррель призвал Китай к "позитивному поведению"

Глава МИД ЕС рассказал об отношении Евросоюза к сотрудничества России и Китая.

Евросоюз намерен продолжать конструктивное взаимодействие с Китаем по решению глобальных вопросов, но при этом Брюссель ожидает от Пекина "позитивного поведения". Соответствующее заявление перед журналистами сделал министр по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Дипломат выступил во время своего прибытия на второй день встречи глав МИД. На мероприятии будут обсуждаться вопросы, касающиеся тех внешних угроз, которые создают РФ и КНР, укрепляя свое сотрудничество.

Мы хотим вести конструктивное взаимодействие с Китаем. Но от Китая ждут, что он будет вести себя как позитивный глобальный игрок, особенно в том, что касается российской агрессии в отношении Украины. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом.

Фото и видео: European Commission