Глава МИД ЕС рассказал о том, что Брюссель продолжит помогать Украине.

Вступление Финляндии в НАТО еще больше сблизит Североатлантический военный альянс с Евросоюзом. Соответствующее заявление министр по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сделал в рамках выступления перед журналистами в Брюсселе, куда дипломат прибыл на второй день встречи с главами министерств по иностранным делам. Он добавил, что страны ЕС продолжат оказывать поддержку Украине так долго, как это было нужно.

Теперь 22 из 27 членов ЕС входят в НАТО. Мы надеемся, что скоро наступит очередь Швеции. Это способствует сближению Европейского союза с НАТО, усилению этих организаций. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения Североатлантического военного альянса с государственными раницами России, ситуация в Северной Европе кардинально изменится. Москве придется принимать ответные меры, связанные с военно-техническими решениями. В МИД РФ добавили, что Хельсинки окончательно отказывается от собственной самоидентичности и самостоятельности, выступая в НАТО.

Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии.

Фото и видео: European Commission