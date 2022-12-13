Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии

Глава МИД ЕС рассказал о темах общения с главой Госдепа США.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам двусторонних переговоров с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном отметил, что планы по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии ставят под угрозу национальную безопасность в европейском регионе.

Размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии создает новую эскалацию, создает прямую угрозу европейской безопасности. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились о том, что не нарушая международных обязательств, страны разместят тактическое ядерное оружие РФ на территории Белоруссии. В интервью глава государства объяснил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а делает то, что делали власти США десятилетиями.По предварительным сведениям, работы по строительству хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончатся 1 июля.

Боррель сообщил о планах посетить Китай на следующей неделе.

Фото и видео: European Commission