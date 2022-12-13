Боррель сообщил о планах посетить Китай на следующей неделе

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил журналистам о том, что планирует посетить Китай с официальным рабочим на следующей неделе. Соответствующей информацией иностранный дипломат поделился на брифинге с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном по итогам двусторонних переговоров. Эксперт пояснил, что на мероприятии обсудил с руководителем Госдепа США роль китайских представителей в российской поддержке.

Наше четкое послание Китаю – сделать вклад в справедливый мир. Они не могут поддерживать агрессию… Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС предложил странам-партнерам подключиться к своим военным проектам по разработке оружия.

Фото и видео: European Commission