Боррель: ЕС предложил странам-партнерам подключиться к своим военным проектам по разработке оружия

В МИД ЕС оценили готовность к партнерству с мировыми державами по PESCO.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности в регионе Жозеп Боррель уточнил, что Брюссель готов сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Вооруженных сил Украины и киевского режима в плане поставок оружия и "летальной помощи". Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления в рамках первого форума Шумана, созванного по вопросам международного пространства в сфере безопасности и обороны. Мероприятие проводится в здании Европейского парламента. Эксперт предложил коллегам из стран-партнеров со всей планеты подключать свои военные проекты по разработке и производству новых видов оружия.

Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира,. Мы также предлагаем наших партнерам присоединиться к проектам в рамках программы PESCO. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

PESCO представляет из себя проекты военного партнерства по разработке и производству новых видов оружия. Они доступны для стран за пределами Евросоюза - Норвегии, Канады, Украины. К инициативе также могут присоединиться и другие государства, которые привержены европейскому пути развития. В частности, речь может идти о Сербии. Жозеп Боррель добавил, что в ЕС также готовы к партнерству со странами Африки и Азии.

Боррель призвал подождать последствий ордера на "арест" Путина.

Фото и видео: European Commission