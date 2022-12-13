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Боррель: ЕС предложил странам-партнерам подключиться к своим военным проектам по разработке оружия

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В МИД ЕС оценили готовность к партнерству с мировыми державами по PESCO.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности в регионе Жозеп Боррель уточнил, что Брюссель готов сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Вооруженных сил Украины и киевского режима в плане поставок оружия и "летальной помощи". Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления в рамках первого форума Шумана, созванного по вопросам международного пространства в сфере безопасности и обороны. Мероприятие проводится в здании Европейского парламента. Эксперт предложил коллегам из стран-партнеров со всей планеты подключать свои военные проекты по разработке и производству новых видов оружия.

Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира,. Мы также предлагаем наших партнерам присоединиться к проектам в рамках программы PESCO.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

PESCO представляет из себя проекты военного партнерства по разработке и производству новых видов оружия. Они доступны для стран за пределами Евросоюза - Норвегии, Канады, Украины. К инициативе также могут присоединиться и другие государства, которые привержены европейскому пути развития. В частности, речь может идти о Сербии. Жозеп Боррель добавил, что в ЕС также готовы к партнерству со странами Африки и Азии. 

Боррель призвал подождать последствий ордера на "арест" Путина.

Фото и видео: European Commission

Теги: pesco, военная помощь, всу, европейски фонд мира, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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