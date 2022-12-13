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ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

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Петер Стано призвал Тбилиси ввести антироссийские санкции.

Евросоюз не разрешает собственным авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на получение статуса страны-участницы ЕС, поддерживать западные антироссийские санкции против Москвы в сфере авиации. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы региона Петер Стано. Чиновник заметил, что в том числе говорит о запрете полетов российских самолетов над грузинской территорией.

ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов.

Петер Стано, представитель МИД ЕС

В ЕС пообещали ответить, если Белоруссия подтвердит размещение Россией ядерного оружия.

Фото и видео: European Commission

Теги: гражданская авиация, грузия, евроинтеграция, еврокомиссия, евросоюз, петер стано, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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