ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Петер Стано призвал Тбилиси ввести антироссийские санкции.

Евросоюз не разрешает собственным авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на получение статуса страны-участницы ЕС, поддерживать западные антироссийские санкции против Москвы в сфере авиации. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы региона Петер Стано. Чиновник заметил, что в том числе говорит о запрете полетов российских самолетов над грузинской территорией.

ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов. Петер Стано, представитель МИД ЕС

В ЕС пообещали ответить, если Белоруссия подтвердит размещение Россией ядерного оружия.

Фото и видео: European Commission