В ЕС пообещали ответить, если Белоруссия подтвердит размещение Россией ядерного оружия

Петер Стано призвал мир дождаться подтверждения информации от Александра Лукашенко.

В Евросоюзе пообещали ответить в том случае, если Белоруссия подтвердит размещение Россией ядерного оружия на своей территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Петер Стано.

Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Дополнительно европейский чиновник ответил на вопрос СМИ о том, какие могут быть новые санкции в отношении России и Белоруссии из-за этой ситуации. Петер Стано подчеркнул, что важно посмотреть на то, что сможет сказать лидер республики Александр Лукашенко. В ЕС подчеркнули, что процесс ведения ограничений является конфиденциальным.

В ЕС не раскрыли планов по санкциям против стран, поддерживающих Россию.

Фото и видео: YouTube / European Commission