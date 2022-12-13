В ЕС не раскрыли планов по санкциям против стран, поддерживающих Россию

Петер Стано рассказал о санкциях, которые могут ввести страны против Белоруссии и Ирана.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано не раскрыли планов по западным санкциям против стран, поддерживающих Россию. В ходе регулярного брифинга у чиновника местные журналисты спросили о том, как Брюссель будет реагировать на те государства, которые, согласно официальной позиции ЕС, поддерживают специальную военную операцию РФ на Украине. Предположительно, против конкретных физических лиц и организаций могут вводиться ограничения и запреты. Стано отметил, что говорит не только о Белоруссии, но и Иране. В ЕС добавили, что новые санкции станут возможны только в том случае, если их одобрят все страны-члены регионального альянса.

Мы продолжим вводить санкции и против тех, кто содействует, оказывает поддержку незаконным действиям России. Все эти детали носят конфиденциальный характер. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы.

Фото и видео: European Commission

